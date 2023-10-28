Один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС
Начиненный взрывчаткой украинский дрон врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС и повредил его стены, два других упали на комплекс административных зданий, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма, так как последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран.
Ранее украинский беспилотник был сбит недалеко от Курской атомной электростанции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru