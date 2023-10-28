Силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников

Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по объектам в России. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

ПВО перехватила еще один беспилотник над Курской областью

«Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области», — указали в министерстве.

Кроме того, военные перехватили два дрона над Тульской областью.

Ранее украинский беспилотник был сбит недалеко от Курской атомной электростанции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Тульская ОбластьОрловская ОбластьУкраинаБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры