Силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников
28 октября 202309:50
Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по объектам в России. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области», — указали в министерстве.
Кроме того, военные перехватили два дрона над Тульской областью.
Ранее украинский беспилотник был сбит недалеко от Курской атомной электростанции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru