Путин заявил, что на купянском направлении заблокировано 15 тысяч военных ВСУ

На купянском направлении в окружение войск России попали две группировки противника общей численностью 15 тысяч военных, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 30 200 военнослужащих

По его словам, Вооруженные силы Украины понесли существенные потери в Курской области. Они превышают 30 тысяч военнослужащих.

Ранее российская армия применила трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Это произошло в приграничье Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры