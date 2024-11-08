Путин заявил, что на купянском направлении заблокировано 15 тысяч военных ВСУ
8 ноября 202402:32
На купянском направлении в окружение войск России попали две группировки противника общей численностью 15 тысяч военных, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, Вооруженные силы Украины понесли существенные потери в Курской области. Они превышают 30 тысяч военнослужащих.
Ранее российская армия применила трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Это произошло в приграничье Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru