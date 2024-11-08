Появилось видео удара ФАБ-3000 по бойцам ВСУ

Это произошло в приграничье Курской области. Снаряд сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины. Момент удара и его последствия попали на видео, которое сняла камера объективного контроля. Зафиксирован момент попадания авиабомбы в цель.

После этого произошел мощный взрыв, в результате которого над землей поднялся гриб из дыма и огня.

ФАБ-3000 была применена в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе.

Ранее стало известно, что российский завод приступил к массовому выпуску авиабомб ФАБ-3000, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

