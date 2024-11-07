ВСУ потеряли на Курском направлении более 30 200 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 200 военнослужащих.

Также российские войска подбили 185 танков, 115 БМП и 107 БТР, 1088 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 11 пусковых установок ЗРК, 59 станций РЭБ, 26 единиц инженерной техники и 818 автомобилей.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что российские силы ПВО предотвратили ракетный удар в небе над регионом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

