ВСУ потеряли на Курском направлении более 30 200 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 200 военнослужащих.
Также российские войска подбили 185 танков, 115 БМП и 107 БТР, 1088 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 11 пусковых установок ЗРК, 59 станций РЭБ, 26 единиц инженерной техники и 818 автомобилей.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что российские силы ПВО предотвратили ракетный удар в небе над регионом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru