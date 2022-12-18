Путин выступит на коллегии Минобороны на следующей неделе

Президент России Владимир Путин примет участие в работе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Оно состоится на следующей неделе. Об этом сообщается в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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Также президент палнирует отправиться в Минск, вручить госнаграды и провести заседание Госсовета по теме молодежной политики.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, передает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Владимир ПутинПутинМинобороны РФ
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