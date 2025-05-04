Путин: У РФ и без ядерного оружия хватит сил успешно завершить СВО
Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить СВО и не прибегать к использованию ядерного оружия. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил российский лидер Владимир Путин. Соответствующий фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале репортера.
«Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки», - заметил Путин.
При этом он выразил надежду на то, что России не придется использовать ядерное оружие.
Президент также назвал неизбежным заключение примирения между Россией и Украиной. По его словам, это является вопросом времени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru