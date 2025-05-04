Путин: У РФ и без ядерного оружия хватит сил успешно завершить СВО

«Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки», - заметил Путин.

При этом он выразил надежду на то, что России не придется использовать ядерное оружие.

Президент также назвал неизбежным заключение примирения между Россией и Украиной. По его словам, это является вопросом времени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



