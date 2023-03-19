Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин возглавил совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кремля.

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Уточняется, что начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и еще ряд военачальников доложили главе государства о положении дел в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО).

Ранее российские военные сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 19 марта, в воскресенье.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ВоенныеВоенная ОперацияВладимир Путин

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