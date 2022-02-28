Стрелков: Российские войска совершили много ошибок с начала военной операции

Российские войска не были на сто процентов готовы к военной операции на Донбассе, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«По итогам пяти дней приходится констатировать, что, по всей видимости, военно-политическое руководство не в полной мере представляло те изменения, которые произошли на Украине. Совершены очень серьезные ошибки. За первые три дня операции российским войскам ставилось в качестве установки, что на Украине их будут встречать либо нейтрально, либо местами просто с радостью. И восемь лет назад так оно и было бы, за восемь лет ситуация очень изменилась. Военных не встречают с цветами», - отметил он.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

