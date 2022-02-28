Стрелков: Российские войска совершили много ошибок с начала военной операции
По его словам, российские войска предполагали, что их будут встречать нейтрально, но этого не произошло.
Российские войска не были на сто процентов готовы к военной операции на Донбассе, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«По итогам пяти дней приходится констатировать, что, по всей видимости, военно-политическое руководство не в полной мере представляло те изменения, которые произошли на Украине. Совершены очень серьезные ошибки. За первые три дня операции российским войскам ставилось в качестве установки, что на Украине их будут встречать либо нейтрально, либо местами просто с радостью. И восемь лет назад так оно и было бы, за восемь лет ситуация очень изменилась. Военных не встречают с цветами», - отметил он.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.
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