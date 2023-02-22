Путин присвоил командиру «Каскада» Дикому специальное звание генерал-полковника

В конце декабря бойцы ОБТФ «Каскад» сообщали о взятии в плен украинских военных. Тогда на опубликованных кадрах было видно, что речь идет более чем о десяти пленных.

Со своей стороны, военкор Семен Пегов 14 февраля отмечал роль донбасских бойцов из ОБТФ «Каскад» при штурме Угледара.

