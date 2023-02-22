Путин присвоил командиру «Каскада» Дикому специальное звание генерал-полковника
22 февраля 202318:38
Командиру оперативно-боевого тактического формирования ДНР (ОБТФ) «Каскад» Алексею Дикому присвоено специальное звание генерала-полковника полиции, следует из указа президента России Владимира Путина.
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22 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru