Путин присвоил командиру «Каскада» Дикому специальное звание генерал-полковника

Командиру оперативно-боевого тактического формирования ДНР (ОБТФ) «Каскад» Алексею Дикому присвоено специальное звание генерала-полковника полиции, следует из указа президента России Владимира Путина.

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В конце декабря бойцы ОБТФ «Каскад» сообщали о взятии в плен украинских военных. Тогда на опубликованных кадрах было видно, что речь идет более чем о десяти пленных.

Со своей стороны, военкор Семен Пегов 14 февраля отмечал роль донбасских бойцов из ОБТФ «Каскад» при штурме Угледара.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияУказыВладимир Путин
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