Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО Сафину
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику спецоперации на Украине старшине Алмазу Сафину посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
В справке на сайте Кремля говорится, что Сафин участвовал в боевых действиях на Украине с 30 сентября прошлого года. Ему было 37 лет. Отмечается, что Сафин служил в 237-м десантно-штурмовом полку.
Так, 14 января ВСУ вывели все имеющиеся резервы в район Кременной, чтобы осуществить прорыв обороны десантников и «совершить захват». Парашютно-десантный взвод под командованием Сафина «удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара врага». Отмечается, что старшина заметил выдвижение сил ВСУ и отдал команду подчиненным открыть огонь, чем предотвратил попытку внезапного нападения. Сообщается, что после боя старшина скончался от полученных ранений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все участники специальной военной операции на Украине являются героями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В декабре глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что за период СВО госнаградами были награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России.
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