«Провал Запада и неизбежные потери»: Россия продолжает штурмовать Артемовск и Угледар
Тяжелейшие бои идут в районе Артемовска и Угледара в ДНР. Россия атакует, Украина готовится к весеннему контрнаступлению в ожидании поставок вооружения от «партнеров», которые задерживаются.
Украинская армия понесла серьезные потери в Соледаре. Боец группы «Вагнер» Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос», командовавший штурмом города, сообщил, что потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны.
«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», - приводит его слова РИА Новости.
Освобождение Соледара завершилось 12 января. Минобороны сообщало, это событие важно для развития наступления российских войск, а также для блокировки путей снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмуте).
При этом на сегодняшний день полностью окружить Артемовск еще не удалось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне заявил, что это случится не раньше марта-апреля. Он также отметил, что ВСУ к этому времени начнут получать танки от западных партнеров. Однако отряды ЧВК «Вагнера» научатся уничтожать и сжигать тяжелую технику. Сейчас самые активные боевые действия происходят именно на бахмутском направлении.
«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Работает мясорубка! Никакого праздника в ближайшее время здесь не будет!», - сказал Пригожин.
По его словам, на севере идут тяжелейшие бои, по всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях.
12 февраля штурмовики частной военной компании «Вагнер» заняли поселок городского типа Красная гора, который находится под Артемовском.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы пытаются взять под контроль Парасковиевку, чтобы перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Он отметил, что в населенном пункте уже идут ожесточенные бои.
Со своей стороны, военкор Семен Пегов 14 февраля отметил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ, «с востока их расстреливают с высот, а с запада замыкают кольцо окружения».
При этом, по словам Пегова, говорить об оперативном окружении Артемовска еще рано, сейчас перерезаны фактически только прямые трассы на Северск и Славянск.
Он также раскрыл детали наступления российских сил под Угледаром, штурм города продолжается третью неделю.
«Сейчас штурмовики — морпехи Тихоокеанского флота (155-я и 40-я бригады), 29-я армия, 3-й корпус — вместе с донбасскими бойцами из ОБТФ «Каскад» охватывают населённый пункт с нескольких флангов, чтобы занять господствующие высоты», - рассказал он для проекта WarGonzo.
Ранее Telegram-каналы распространили данные об уничтожении российской колонны на данном направлении. Пегов опроверг эту информацию.
«Заявления различных Telegram-каналов, что 155-я бригада уничтожена и абсолютно недееспособна, — всё это не соответствует действительности. Не могу озвучить потери, которые ребята несут, но они позволяют бригаде по-прежнему оставаться на фронте. Не может быть штурма без потерь, но, тем не менее, ребята продолжают героически выполнять свою работу», - отметил военкор.
14 февраля врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ожесточенные бои идут сейчас в юго-восточной части Угледара. По его словам, несмотря на тяжелую ситуацию, видны определенные успехи российской армии.
12 февраля основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о том, что его «музыканты» заняли Угледар.
«Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар – это не так», - уточнил бизнесмен.
15 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не афишировать количество военнослужащих, погибших в зоне спецоперации на Украине.
«При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация на Украине не исключение. Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно. Командующий состав делает всё, чтобы максимально сберечь жизни воинов. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери», - написал он в своем Telegram-канале.
По сообщениям Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих.
При этом военные эксперты отмечают, что украинские силы могут готовиться к весеннему контрнаступлению, когда на фронт начнут поступать обещанные Западом танки и новое вооружение. Так, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил днем ранее, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для «решающего» успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
Накануне глава Минобороны ФРГ заявил журналистам в Брюсселе, где прошла встреча глав оборонных ведомств НАТО, что западные страны смогут поставить Киеву только половину батальона более современных основных боевых танков Leopard 2A6.
«Признание министра свидетельствует о провале намерений западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели», - сообщает агентство Bloomberg.
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