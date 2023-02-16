«Провал Запада и неизбежные потери»: Россия продолжает штурмовать Артемовск и Угледар

Украинская армия понесла серьезные потери в Соледаре. Боец группы «Вагнер» Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос», командовавший штурмом города, сообщил, что потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны.

«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», - приводит его слова РИА Новости.

Освобождение Соледара завершилось 12 января. Минобороны сообщало, это событие важно для развития наступления российских войск, а также для блокировки путей снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмуте).

При этом на сегодняшний день полностью окружить Артемовск еще не удалось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне заявил, что это случится не раньше марта-апреля. Он также отметил, что ВСУ к этому времени начнут получать танки от западных партнеров. Однако отряды ЧВК «Вагнера» научатся уничтожать и сжигать тяжелую технику. Сейчас самые активные боевые действия происходят именно на бахмутском направлении.