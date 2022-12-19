Бойцы «Каскада» сообщили о взятии в плен группы украинских военных

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» сообщили о взятии в плен украинских военных. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.

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Подробностей в сообщении нет. На данный момент неизвестно где именно солдат ВСУ взяли в плен и в каком количестве. При этом на опубликованных кадрах видно, что речь идет более чем о десяти пленных.

Ранее, 6 декабря, Минобороны РФ сообщило, что шестьдесят российских военных вернулись из плена с подконтрольной Киеву территории, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаПленные
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