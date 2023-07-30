Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота
Российский лидер Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге поздравил моряков и офицеров, ветеранов и граждан страны с Днём Военно-морского флота.
«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!», – сказал Путин.
Глава страны отметил, что российский флот на протяжении веков остается «нерушимым стражем рубежей Отечества». Владимир Путин отметил, что ВМФ является гордостью и славой нашей страны, передает RT.
Защита Отечестсва является предназначением российского флота, заявил президент России. За 2023 год ВМФ РФ получит три десятка кораблей разных классов, заявил Путин.
В торжественном параде в Санкт-Петербургеучаствуют 45 кораблей, в том числе четыре подводные лодки и восемь парусников, и около 3 тысяч военнослужащих. После завершения парада на рейде Кронштадта парусные суда пройдут противоположным курсом перед зрительскими трибунами, пишут «Известия», которые рассказали о подготовке события в северной столице.
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Военно-морского флота, призвал врагов России молиться за наших моряков, которые не дают «разгореться мировому ядерному пожару», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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