Путин постановил провести в Санкт-Петербурге парад в честь Дня ВМФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в 2023 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства постановил «в ознаменование славных побед ВМФ» провести 30 июля в Санкт-Петербурге военно-морской парад, а вечером - артиллерийский салют.
Ответственность за подготовку и проведение парада российский лидер возложил на Минобороны РФ и федеральные органы исполнительной власти.
Ранее главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что в 2023 году российский военно-морской флот пополнят 44 корабля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru