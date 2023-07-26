Путин постановил провести в Санкт-Петербурге парад в честь Дня ВМФ

Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» заявил, что необходимости предоставлять авиакомпаниям дополнительные субсидии нет МИД: глава ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив РФ в атаках на центр Одессы Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом