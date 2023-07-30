Медведев в День ВМФ снова намекнул на ядерное оружие
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Военно-морского флота, призвал врагов России молиться за наших моряков, которые не дают «разгореться мировому ядерному пожару».
Дмитрий Медведев считает, что «всем приличным людям» понятно, что ВС РФ, отражая украинское контрнаступление, защищают россиян и страну. Также они помогают избежать мирового конфликта и применения ядерного оружия. Если бы украинские войска при поддержке НАТО отторгли часть российской территории? командованию пришлось бы следовать указу Президента России от 02.06.2020 и применить ядерное оружие.
«Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», – отметил Медведев в своем Telеgram-канале 30 июня и поздравил россиян с Днём Военно-морского флота России.
В постскриптуме зампред Совбеза РФ пошутил насчет беспилотного аппарата «Посейдон», который «присоединился» к его поздравлениям и посоветовал врагам «молиться о здравии всех моряков России».
Ранее атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» была передана Военно-морскому флоту России. «Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.
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