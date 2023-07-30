Медведев в День ВМФ снова намекнул на ядерное оружие

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Военно-морского флота, призвал врагов России молиться за наших моряков, которые не дают «разгореться мировому ядерному пожару».

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Дмитрий Медведев считает, что «всем приличным людям» понятно, что ВС РФ, отражая украинское контрнаступление, защищают россиян и страну. Также они помогают избежать мирового конфликта и применения ядерного оружия. Если бы украинские войска при поддержке НАТО отторгли часть российской территории? командованию пришлось бы следовать указу Президента России от 02.06.2020 и применить ядерное оружие.

«Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», – отметил Медведев в своем Telеgram-канале 30 июня и поздравил россиян с Днём Военно-морского флота России.

В постскриптуме зампред Совбеза РФ пошутил насчет беспилотного аппарата «Посейдон», который «присоединился» к его поздравлениям и посоветовал врагам «молиться о здравии всех моряков России».

Ранее атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» была передана Военно-морскому флоту России. «Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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