Путин поручил кабмину разработать систему льгот для участников СВО

К 1 февраля разработчикам необходимо предложить изменения, которые необходимо внести в законодательство страны и ее субъектов «в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций».

Планируется, что льготы коснутся на тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР, начиная с 2014 года и до момента принятия этих субъектов в состав России.

Ответственными за исполнение поручения президент назначил главу правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает дополнительные социальные гарантии для военнослужащих- участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС 3 января, во вторник.