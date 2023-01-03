Путин поручил кабмину разработать систему льгот для участников СВО

Правительство России и комиссия Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» должны разработать систему льгот для участников боевых действий на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

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К 1 февраля разработчикам необходимо предложить изменения, которые необходимо внести в законодательство страны и ее субъектов «в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций».

Планируется, что льготы коснутся на тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР, начиная с 2014 года и до момента принятия этих субъектов в состав России.

Ответственными за исполнение поручения президент назначил главу правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает дополнительные социальные гарантии для военнослужащих- участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС 3 января, во вторник.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:Владимир ПутинПрезидент РФЛьготыВоеннослужащие
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