Президент Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает дополнительные социальные гарантии для военнослужащих- участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС 3 января, во вторник.
Сообщается, что семьям военных Министерства обороны и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, будет перечислено по 5 миллионов рублей. Раненым полагаются выплаты по 3 миллиона рублей.
Президентский Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru