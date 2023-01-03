Президент Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Сообщается, что семьям военных Министерства обороны и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, будет перечислено по 5 миллионов рублей. Раненым полагаются выплаты по 3 миллиона рублей.

Президентский Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.