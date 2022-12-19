Путин рекомендовал регионам предусмотреть передачу земельных участков отличившимся в СВО

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, и членов их семей, сообщает пресс-служба Кремля.

Минобороны РФ открыло горячую линию по выплатам мобилизованным

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, рекомендуется властям Московской области, Крыма и Севастополя предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков «военнослужащим, награждённым госнаградами РФ за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, и являющимися ветеранами боевых действий».

Также речь в распоряжении идёт о членах семей указанных военнослужащих, «погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции».

Ранее парламент Крыма принял решение о выделении бесплатных земельных участков участникам специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияНедвижимостьВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры