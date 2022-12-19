Путин рекомендовал регионам предусмотреть передачу земельных участков отличившимся в СВО

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, рекомендуется властям Московской области, Крыма и Севастополя предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков «военнослужащим, награждённым госнаградами РФ за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, и являющимися ветеранами боевых действий».

Также речь в распоряжении идёт о членах семей указанных военнослужащих, «погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции».

Ранее парламент Крыма принял решение о выделении бесплатных земельных участков участникам специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».