Путин рекомендовал регионам предусмотреть передачу земельных участков отличившимся в СВО
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, и членов их семей, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, рекомендуется властям Московской области, Крыма и Севастополя предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков «военнослужащим, награждённым госнаградами РФ за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, и являющимися ветеранами боевых действий».
Также речь в распоряжении идёт о членах семей указанных военнослужащих, «погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции».
Ранее парламент Крыма принял решение о выделении бесплатных земельных участков участникам специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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