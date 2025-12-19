Общеизвестно, что сегодня в России не хватает тяжелых беспилотных летательных аппаратов, однако эта задача впоследствии будет решена. Об этом в ходе прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» заявил российский лидер Владимир Путин.

Вместе с тем в целом российские войска превосходят ВСУ по общему количеству беспилотников, подчеркнул глава государства.