Путин пообещал решить вопрос с нехваткой тяжелых БПЛА в России

Общеизвестно, что сегодня в России не хватает тяжелых беспилотных летательных аппаратов, однако эта задача впоследствии будет решена. Об этом в ходе прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» заявил российский лидер Владимир Путин.

Вместе с тем в целом российские войска превосходят ВСУ по общему количеству беспилотников, подчеркнул глава государства.

Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%

Напомним, мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве, оно началось в полдень 19 декабря.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность российской системы ПВО против атак украинской армии составляет в среднем 97%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияБеспилотникиПрямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры