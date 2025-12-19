Путин заявил, что при повышении трудовых доходов льготы снижаться не должны
Если у семьи повышаются трудовые доходы, то общий доход семьи с льготами не должен понижаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, потом трудовые доходы семьи возрастают, а государство тут же сокращает те льготы, которые предоставляло семье до сих пор», - отметил он.
По его словам, к сожалению, такое сегодня происходит, так что государство будет стремиться к тому, чтобы помощь при росте заработка не пропадала. Также он добавил, что среди других целей властей - повышение уровня заработной платы населения.
Ранее президент заявил, что увеличение ставки НДС является временной мерой, и в перспективе планируется снижение налоговой нагрузки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
