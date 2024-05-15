Путин объяснил назначение Белоусова возросшими расходами на оборону

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за работу по строительству новых вооруженных сил. На встрече с командующими военных округов, на которой присутствуют новый министр обороны Андрей Белоусов и назначенный секретарем Совета безопасности Сергей Шойгу, Путин представил командующим войсками военных округов Белоусова как нового министра обороны.

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Президент объяснил его назначение главой Минобороны возросшими расходами на оборону и безопасность. По его словам, в текущем году они составят около 8,7% ВВП. Как заявил глава государства, Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ОПК в общую экономику страны.

Путин также пообещал исполнить все социальные обязательства перед гражданами, несмотря на возросшие расходы на оборону.

Ранее Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов.


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ФОТО: РИА Новости
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