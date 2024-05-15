Путин объяснил назначение Белоусова возросшими расходами на оборону

Президент объяснил его назначение главой Минобороны возросшими расходами на оборону и безопасность. По его словам, в текущем году они составят около 8,7% ВВП. Как заявил глава государства, Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ОПК в общую экономику страны.

Путин также пообещал исполнить все социальные обязательства перед гражданами, несмотря на возросшие расходы на оборону.

Ранее Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов.



