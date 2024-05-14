Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов

Белоусов также заявил, что готов отдать жизнь, если потребуется, для выполнения всех задач, поставленных перед Минобороны РФ. Также во время выступления перед сенаторами он назвал свой главный принцип в работе: «ошибаться можно, врать — нельзя».

Кроме того, Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что имидж экс-министра обороны России Сергея Шойгу подпорчен уголовным преследованием сразу двух высокопоставленных сотрудников ведомства.

