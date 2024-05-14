Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить интеграцию экономики Вооруженных сил в экономику страны, что предполагает повышение эффективности военных расходов, заявил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов на пленарном заседании СФ.

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Белоусов также заявил, что готов отдать жизнь, если потребуется, для выполнения всех задач, поставленных перед Минобороны РФ. Также во время выступления перед сенаторами он назвал свой главный принцип в работе: «ошибаться можно, врать — нельзя».

Кроме того, Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что имидж экс-министра обороны России Сергея Шойгу подпорчен уголовным преследованием сразу двух высокопоставленных сотрудников ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
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