Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов
Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить интеграцию экономики Вооруженных сил в экономику страны, что предполагает повышение эффективности военных расходов, заявил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов на пленарном заседании СФ.
Белоусов также заявил, что готов отдать жизнь, если потребуется, для выполнения всех задач, поставленных перед Минобороны РФ. Также во время выступления перед сенаторами он назвал свой главный принцип в работе: «ошибаться можно, врать — нельзя».
Кроме того, Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением.
Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что имидж экс-министра обороны России Сергея Шойгу подпорчен уголовным преследованием сразу двух высокопоставленных сотрудников ведомства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17
- Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов
- Юрист Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны
- Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая
- В России могут запретить ввозить цветы из недружественных стран
- Еврокомиссия: Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС
- Ургант уехал в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы
- «Азбука со Смешариками» познакомит с обычаями эвенков и чукчей
- ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок ракет и БПЛА
- Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru