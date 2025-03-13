Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ

По его словам, к таким людям необходимо «относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации». При этом он указал на важность гуманного отношения ко всем, кто оказался в плену.

Путин отметил, что зарубежные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

