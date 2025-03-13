Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
Глава государства Владимир Путин заявил, что необходимо относиться к пленным боевикам ВСУ в Курской области как к террористам, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, к таким людям необходимо «относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации». При этом он указал на важность гуманного отношения ко всем, кто оказался в плену.
Путин отметил, что зарубежные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
- Алаудинов: ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи
- Сенат: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет
- СМИ: Администрация Байдена фальсифицировала отчеты о задержаниях мигрантов
- Герасимов: Операция «Поток» стала для ВСУ неожиданной
- Сырский назвал бегство украинских солдат из Курской области маневром
- МО Франции: Около 15 стран готовы обеспечить безопасность Украины
- Герасимов: Более 600 штурмовиков прошли по газопроводу в Судже
- Трамп: Перемирие на Украине полезно для России, но имеет и обратную сторону
- Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении БПЛА в Воронежской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru