Герасимов: В Курской области в плен взяли более 400 военных ВСУ
В Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
По словам российского лидера Владимира Путина, который находился на одном из пунктов управления курской группировкой, все украинские военные, совершающие военные преступления на территории Курской области, являются террористами, однако ко всем пленным надо относиться гуманно.
Глава государства указал на то, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.
Кроме того, Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно освободить Курскую область.
Герасимов также доложил Путину, что российские военные освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Перемирие на Украине полезно для России, но имеет и обратную сторону
- Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении БПЛА в Воронежской области
- Путин призвал рассматривать пленных как террористов в соответствии с законами РФ
- Путин заявил, что регулярно связывается с бойцами в Курской области
- Герасимов: В Курской области в плен взяли более 400 военных ВСУ
- Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
- Герасимов: На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область
- Герасимов заявил, что ВС РФ освободили 86% территории Курской области
- Ведущая «Давай поженимся» выступила против запрета рекламы астрологов
- Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru