Герасимов: В Курской области в плен взяли более 400 военных ВСУ

По словам российского лидера Владимира Путина, который находился на одном из пунктов управления курской группировкой, все украинские военные, совершающие военные преступления на территории Курской области, являются террористами, однако ко всем пленным надо относиться гуманно.

Глава государства указал на то, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.

Кроме того, Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно освободить Курскую область.

Герасимов также доложил Путину, что российские военные освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области, напоминает «Радиоточка НСН».

