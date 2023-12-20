Путин назвал разницу между Москвой и Киевом на поле боя
Москва не может вести себя как «временщики» на Украине, которые бросают раненых на поле боя на произвол судьбы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые оставляют раненых на произвол судьбы, бросают их, за своих людей не считают», — сказал президент, назвав разницу между Россией и Украиной на поле боя.
Ранее Путина заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru