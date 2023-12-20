Путин назвал разницу между Москвой и Киевом на поле боя

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые оставляют раненых на произвол судьбы, бросают их, за своих людей не считают», — сказал президент, назвав разницу между Россией и Украиной на поле боя.

Ранее Путина заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

