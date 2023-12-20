СМИ: Путин стал геополитическим победителем года
Российский лидер Владимир Путин является геополитическим победителем года, сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Отмечается, что контрнаступление Украины застопорилось, а российская экономика выдержала санкции Запада. При этом «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает».
Также газета назвала бизнесмена года. Им стал американский миллиардер Илон Маск.
Ранее Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru