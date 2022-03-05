Полковнику из Владивостока присвоили звание Героя России за выполнение задач на Украине
Президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал глава Приморья в своем Telegram-канале.
Кожемяко указал, что несколько лет Бернгард служил в 155 бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, и полковника помнят и ценят как «боевого товарища и грамотного командира», пишет «Свободная пресса».
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