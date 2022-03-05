Полковнику из Владивостока присвоили звание Героя России за выполнение задач на Украине

«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал глава Приморья в своем Telegram-канале.

Кожемяко указал, что несколько лет Бернгард служил в 155 бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, и полковника помнят и ценят как «боевого товарища и грамотного командира», пишет «Свободная пресса».

