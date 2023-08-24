Путин наградил экипаж танка «Алёша»

Российский лидер Владимир Путин вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», которому удалось остановить атаку восьми единиц украинской техники на Запорожском направлении.

«Мы восхищены»: Кремль наградит экипаж танка, остановившего колонну ВСУ

По словам главы государства, экипаж «совершил, казалось бы, невозможное», победив в бою и спас товарищей из подбитого танка.

Ранее Шойгу представил к присвоению звания Героя России экипаж танка «Алеша», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияТанкиНаградыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры