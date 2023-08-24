Путин наградил экипаж танка «Алёша»
24 августа 202306:21
Российский лидер Владимир Путин вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», которому удалось остановить атаку восьми единиц украинской техники на Запорожском направлении.
По словам главы государства, экипаж «совершил, казалось бы, невозможное», победив в бою и спас товарищей из подбитого танка.
Ранее Шойгу представил к присвоению звания Героя России экипаж танка «Алеша», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru