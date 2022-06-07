Путин присвоил звание генерал-лейтенанта представителю Минобороны Конашенкову
7 июня 202212:57
Президент Владимир Путин присвоил знание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
Конашенков руководит департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны с 2017 года. Представитель военного ведомства с 2013 года носил звание генерал-майора.
Ранее Путин присвоил звание генерал-лейтенанта главе МЧС Александру Куренкову.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих
- Военный прокурор заявил, что к СВО на Украине привлекли около 600 срочников
- Барабанщик и гитарист Queen выпустят неизданную песню Меркьюри
- СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ
- СМИ: Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН по зерну пройдет в Стамбуле
- Шойгу сообщил о взятии Святогорска
- Путин присвоил звание генерал-лейтенанта представителю Минобороны Конашенкову
- Белорусские военные начали тренировки по переходу на военное время
- Концерты Киркорова на Ставрополье отменены
- СМИ: Deutsche Bank перевел в Берлин несколько сотен российских IT-специалистов
7 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru