Путин присвоил звание генерал-лейтенанта представителю Минобороны Конашенкову

Президент Владимир Путин присвоил знание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Путин повысил в звании главу МЧС Куренкова

Конашенков руководит департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны с 2017 года. Представитель военного ведомства с 2013 года носил звание генерал-майора.

Ранее Путин присвоил звание генерал-лейтенанта главе МЧС Александру Куренкову.

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