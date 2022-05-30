Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование «гвардейская»

В документе говорится, что почётное наименование было присвоено бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

«Постановляю... впредь именовать её: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения», - сказано в указе, который подписал президент.

Ранее Путин присвоил почётные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны, сообщает RT.

