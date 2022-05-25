Путин и Шойгу навестили в Москве военных, получивших ранения в Украине
Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что глава государства пообщался с проходящими лечение российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции на Украине.
Вместе с российским лидером госпиталь посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее о намерении Путина посетить один из военных госпиталей Москвы сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по словам которого, президент РФ «интересуется и держит под контролем» условия, в которых российским военным оказывают помощь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Путин объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%
- Сеть Uniqlo опровергла слухи о скором открытии магазинов в России
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
- Путин предложил считать всех участников спецоперации героями и увеличить им выплаты
- Полузащитник Магомед Оздоев покинул ФК «Зенит»
- Германия с 1 июня смягчит антиковидные правила въезда в страну
- Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений
- МИД РФ: Россия не будет выходить из ВОЗ
- Варшава предложила ввести пошлины для стран-импортеров российской нефти
- В Белгородской области один человек был ранен при обстреле села Журавлевка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru