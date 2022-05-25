Путин и Шойгу навестили в Москве военных, получивших ранения в Украине

В сообщении говорится, что глава государства пообщался с проходящими лечение российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции на Украине.

Вместе с российским лидером госпиталь посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее о намерении Путина посетить один из военных госпиталей Москвы сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по словам которого, президент РФ «интересуется и держит под контролем» условия, в которых российским военным оказывают помощь.