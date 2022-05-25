Путин посетит раненых военных в одном из московских госпиталей
Президент Владимир Путин 25 мая посетит один из военных госпиталей Москвы и пообщается с военнослужащими, пострадавшими в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что «раньше так бывало неоднократно». По словам Пескова, Путин «интересуется и держит под контролем» условия, в которых российским военным оказывают помощь.
Пресс-секретарь добавил, что «график позволил» президенту съездить в госпиталь лично, и посещение раненых не связано с новыми этапами спецоперации.
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