Путин: Есть основания полагать, что мы добьем Украину
28 марта 202502:01
Есть основания полагать, что войска России добьют Вооруженные силы Украины, сообщил во время общения с моряками-проводниками глава государства Владимир Путин.
Он посетил атомный подводный крейсер «Архангельск». По словам президента, российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
Также Путин указал, что российскую ракету «Циркон» можно отнести к оружию стратегического значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru