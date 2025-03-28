Путин: Есть основания полагать, что мы добьем Украину

Есть основания полагать, что войска России добьют Вооруженные силы Украины, сообщил во время общения с моряками-проводниками глава государства Владимир Путин.

Путин: Россия пыталась прекратить войну, которую начала не она

Он посетил атомный подводный крейсер «Архангельск». По словам президента, российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

Также Путин указал, что российскую ракету «Циркон» можно отнести к оружию стратегического значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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