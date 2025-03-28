Путин: Россия пыталась прекратить войну, которую начала не она
28 марта 202501:01
Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.
По его словам, боевые действия начала не Москва. Так глава государства высказался о конфликте вокруг Украины.
Также Путин указал, что участие в боевых действиях — это испытание для любого человека. Так глава государства прокомментировал опыт работы ветеранов спецоперации «на гражданке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru