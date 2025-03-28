Путин рассказал о ракете «Циркон»

Российскую ракету «Циркон» можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере «Пермь», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

Новые российские фрегаты и корветы вооружат «Цирконами»

Глава государства напомнил, что на воду был спущен атомный подводный крейсер «Пермь», который станет первым штатным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Ранее стало известно, что все новые российские фрегаты и корветы планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами «Циркон». При этом флот не отказывается от крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:АрмияПрезидент РФВладимир ПутинРакетаЦиркон

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