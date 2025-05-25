Путин рассказал, что ежедневно днем и ночью получает доклады о ситуации с СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что ежедневно, как днем, так и ночью, получает информацию о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в кадрах, которые не попали в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Новые фрагменты из фильма опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
По словам Путина, он получает доклады как днем, так и поздно вечером и даже ночью, поскольку именно к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения.
Глава государства отметил, что практически каждый день ему докладывают о происходящих событиях на разных участках фронта.
Ранее стало известно, что вертолет Путина оказался в эпицентре масштабной атаки ВСУ, когда глава государства в мае 2025 года посещал Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru