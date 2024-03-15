Путин: Атаковавшие территорию РФ силы ВСУ бежали с потерями
15 марта 202418:01
Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать РФ, но безуспешно. Об этом на оперативном совещании с Совбезом заявил президент РФ Владимро Путин.
По его словам, в этих атаках участвовали более двух половиной тысяч человек личного состава и 35 танков.
«Нигде успеха они не имели... Атаковавшие территорию РФ силы ВСУ бежали с потерями», - указал Путин.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что группа ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов, был ликвидирована расчётами РСЗО «Торнадо», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru