Путин: Атаковавшие территорию РФ силы ВСУ бежали с потерями

По его словам, в этих атаках участвовали более двух половиной тысяч человек личного состава и 35 танков.

«Нигде успеха они не имели... Атаковавшие территорию РФ силы ВСУ бежали с потерями», - указал Путин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группа ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов, был ликвидирована расчётами РСЗО «Торнадо», сообщает RT.