Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения республиканской Народной милиции ДНР, российской армии и сил ЛНР продвигаются на нескольких направлениях, сообщает ТАСС.

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По его словам, союзными силами уже освобождены 266 населённых пунктов ДНР.

«266 населённых пунктов освобождены на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьёзно», - уточнил Пушилин.

Ранее глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий назвал ход действий российских военных на территории Украины операцией «отвоевателей».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияДНРДенис Пушилин
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