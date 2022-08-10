Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения республиканской Народной милиции ДНР, российской армии и сил ЛНР продвигаются на нескольких направлениях, сообщает ТАСС.
По его словам, союзными силами уже освобождены 266 населённых пунктов ДНР.
«266 населённых пунктов освобождены на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьёзно», - уточнил Пушилин.
Ранее глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий назвал ход действий российских военных на территории Украины операцией «отвоевателей».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- NDTV: в Индии выявили более заразный подвариант омикрона
- Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР
- Правительство ФРГ: ЕС обсуждает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
- СМИ: предварительный ущерб от взрывов в Крыму составил 200 млн рублей
- Берлускони заявил, что будет баллотироваться в Сенат
- Министры обороны 35 стран примут участие в Московской конференцию по безопасности
- Путин открыл Архангельский мост в Череповце
- Филиппины подтвердили отказ от покупки 16 российских Ми-17
- Кириенко заявил, что против России ввели более тысячи экономических санкций
- Ректоры вузов потребовали устранить ошибки в сервисе «Поступи онлайн»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru