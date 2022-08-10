Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР

По его словам, союзными силами уже освобождены 266 населённых пунктов ДНР.

«266 населённых пунктов освобождены на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьёзно», - уточнил Пушилин.

Ранее глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий назвал ход действий российских военных на территории Украины операцией «отвоевателей».

