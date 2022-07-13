Северная Корея признала независимость ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ее суверенитет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», - заявил Пушилин.
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик. В Кремле президент Владимир Путин и главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе и взаимопомощи.
Вслед за Россией суверенитет ДНР и ЛНР признали Абхазия и Южная Осетия.
Ранее стало известно, что Сирия может признать независимость Донецкой народной республики. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил разорвать все отношения с Дамаском.
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