Северная Корея признала независимость ДНР

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», - заявил Пушилин.

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик. В Кремле президент Владимир Путин и главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе и взаимопомощи.

Вслед за Россией суверенитет ДНР и ЛНР признали Абхазия и Южная Осетия.

Ранее стало известно, что Сирия может признать независимость Донецкой народной республики. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил разорвать все отношения с Дамаском.

