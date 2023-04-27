Пушилин заявил о взятии под контроль последнего пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские позразделения взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово, через который снабжаются украинские военные в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По словам политика, это была последняя дорога для снабжения ВСУ, пишет Ura.ru.
«Но противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться», — отметил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин указал, что ВСУ пока удерживают позиции за счет регулярной переброски резервов, однако часть сил противник «теряет по пути», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru