«Оскар» с 2027 года вводит новую номинацию
Американская кинопремия «Оскар» с 2027 года вводит новую номинацию, следует из заявления академии.
В ее рамках будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков. Новая номинация затронет фильмы, которые будут выпущены в 2027 году.
Правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Другие подробности будут сообщены позже.
Ранее гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ, режиссер Карен Шахназаров поддержал идею по учреждению Открытой евразийской кинопремии и созданию Евразийской академии кинематографических искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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