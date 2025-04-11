«Оскар» с 2027 года вводит новую номинацию

В ее рамках будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков. Новая номинация затронет фильмы, которые будут выпущены в 2027 году.

Правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Другие подробности будут сообщены позже.

Ранее гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ, режиссер Карен Шахназаров поддержал идею по учреждению Открытой евразийской кинопремии и созданию Евразийской академии кинематографических искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

