Полковник Дэвис заявил, что Зеленский может быть связан с покушением на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на американского лидера Дональда Трампа, сообщил на YouTube полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

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Он напомнил, как говорил, «что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом, им не нравится курс на завершения конфликта...».

По словам Дэвиса, очевь важно понять, кто были сообщниками американского злоумышленника на Украине и кем могут быть их покровители.

Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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