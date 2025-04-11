Он напомнил, как говорил, «что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом, им не нравится курс на завершения конфликта...».

По словам Дэвиса, очевь важно понять, кто были сообщниками американского злоумышленника на Украине и кем могут быть их покровители.

Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

