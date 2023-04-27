Пушилин: Почти все позиции ВСУ в Марьинке простреливаются российскими военными

По словам руководителя региона, силы РФ освободили подавляющее большинство кварталов города, отмечает РЕН ТВ.

«Из 59 кварталов, если так можно разделить условно ... 50 находятся под контролем наших подразделений», — подчеркнул Пушилин.

Как отметил политик, почти все позиции противника находятся в зоне видимости российских военных.

Накануне в Минобороны сообщили, что силы РФ сорвали ротацию ВСУ вблизи Марьинки, напоминает телеканал «360».

