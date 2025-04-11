СМИ: Глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Нью-Йорке

Глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар погиб вместе со своей семьей при падении вертолета в Нью-Йорке в реку Гудзон, сообщает New York Post.

В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон

По данным издания, тело пилота вертолета пока не опознано.

Четверо погибли сразу, двое в больнице. Борт вылетел из центра Манхэттена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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