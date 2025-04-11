СМИ: Глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Нью-Йорке
11 апреля 202506:16
Глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар погиб вместе со своей семьей при падении вертолета в Нью-Йорке в реку Гудзон, сообщает New York Post.
По данным издания, тело пилота вертолета пока не опознано.
Четверо погибли сразу, двое в больнице. Борт вылетел из центра Манхэттена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru