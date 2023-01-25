Пушилин заявил о продвижении российских сил в Артемовске
Российские военные продвигаются в Артемовске, бои идут в кварталах, которые недавно удерживались украинскими силовиками. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Жесткие боестолкновения продолжаются вблизи города, пишет «Свободная пресса».
«Подразделения, в частности [частной военной компании] "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником», — цитирует политика РИА Новости.
В понедельник командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов сообщал о боях в восточной и южной частях Артемовска, напоминает RT.
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