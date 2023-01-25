Пушилин заявил о продвижении российских сил в Артемовске

Жесткие боестолкновения продолжаются вблизи города, пишет «Свободная пресса».

«Подразделения, в частности [частной военной компании] "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником», — цитирует политика РИА Новости.

В понедельник командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов сообщал о боях в восточной и южной частях Артемовска, напоминает RT.

