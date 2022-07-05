Пушилин заявил о переброске подразделений на Донецкое направление

Он отметил, что решение было принято, так как «Луганская народная Республика на данный момент освобождена».

«Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, - он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», - уточнил Пушилин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём заявил, что освобождение территории Луганской народной республики - это важное событие в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

