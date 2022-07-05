Пушилин заявил о переброске подразделений на Донецкое направление
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР перебрасываются на донецкое направление, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что решение было принято, так как «Луганская народная Республика на данный момент освобождена».
«Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, - он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», - уточнил Пушилин.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём заявил, что освобождение территории Луганской народной республики - это важное событие в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.
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