По его мнению, Европа продолжит призывать Киев «к войне», а Украина - проявлять «жёсткую» решимость.

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца, а возбужденные украинские власти... продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жёсткую» решимость вернуть всё, что потеряно», - отметил он.

Медведев также добавил, что вместо этого президенту Украины Владимиру Зеленскому следует вспомнить Цицерона и его слова «Abiit, excessit, evasit, erupit», то есть «Ушёл, скрылся, спасся, бежал».

Ранее Медведев в соцсетях предположил, что уже через пару лет Украины как государства не будет на карте мира, сообщает «Свободная пресса».