Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР

По его словам, порядка половины населённого пункта контролируют подразделения Вооружённых сил РФ и силы ДНР и ЛНР.

«Сейчас идёт активная фаза освобождения города», - отметил он.

Пушилин добавил, что на сегодняшний день освобождёнными считаются 28 населенных пунктов на севере республики.

Ранее официальный представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР не входили в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути Вооружённых сил Украины (ВСУ) и начать переговоры.

