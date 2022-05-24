Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на севере республики начался штурм города Красный Лиман, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, порядка половины населённого пункта контролируют подразделения Вооружённых сил РФ и силы ДНР и ЛНР.

«Сейчас идёт активная фаза освобождения города», - отметил он.

Пушилин добавил, что на сегодняшний день освобождёнными считаются 28 населенных пунктов на севере республики.

Ранее официальный представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР не входили в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути Вооружённых сил Украины (ВСУ) и начать переговоры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДенис ПушилинДНРДонбасс
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