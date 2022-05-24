Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на севере республики начался штурм города Красный Лиман, сообщает «Интерфакс».
По его словам, порядка половины населённого пункта контролируют подразделения Вооружённых сил РФ и силы ДНР и ЛНР.
«Сейчас идёт активная фаза освобождения города», - отметил он.
Пушилин добавил, что на сегодняшний день освобождёнными считаются 28 населенных пунктов на севере республики.
Ранее официальный представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР не входили в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути Вооружённых сил Украины (ВСУ) и начать переговоры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru