Басурин заявил, что силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку

По его словам, в данном населённом пункте планируется перекрыть логистические пути Вооружённых сил Украины (ВСУ) и начать переговоры.

«Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того, как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой», - подчеркнул он.

Басурин добавил, что в Авдеевке расположено одно из крупнейших химических производств в Европе - «Коксохим», с территории которого украинские военные обстреливают города Ясиноватая и Донецку в надежде на ответный огонь, поэтому было принято решение «идти другим путём».

Ранее Басурин заявил, что в Мариуполе завершены мероприятия по разминированию акватории, идёт работа по восстановлению порта, сообщает RT.

