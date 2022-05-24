Басурин заявил, что силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку

Официальный представитель Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что силы ДНР не входили в Авдеевку.

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По его словам, в данном населённом пункте планируется перекрыть логистические пути Вооружённых сил Украины (ВСУ) и начать переговоры.

«Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того, как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой», - подчеркнул он.

Басурин добавил, что в Авдеевке расположено одно из крупнейших химических производств в Европе - «Коксохим», с территории которого украинские военные обстреливают города Ясиноватая и Донецку в надежде на ответный огонь, поэтому было принято решение «идти другим путём».

Ранее Басурин заявил, что в Мариуполе завершены мероприятия по разминированию акватории, идёт работа по восстановлению порта, сообщает RT.

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ТЕГИ:Война В ДонбассеВСУДНРЭдуард Басурин
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